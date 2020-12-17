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Facebook обвинили в предоставлении Google доступа к переписке пользователей WhatsApp

Facebook и Google CNN

Компания Google объясняет доступ к сообщениям функцией резервного копирования

Генеральный прокурор американского штата Техас подает судебный иск против компании Google по обвинению в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства в Twitter.

Как сообщает CNBC, Google обвинили в сговоре с Facebook в том, что компании якобы договорились избегать конкуренции на рынке интернет-рекламы. В частности, их подозревают в координации своих действий во время аукционов, на которых распределялись заказы на рекламу.

Кроме того, в генпрокуратуре заявили, что в 2015 году Facebook подписала эксклюзивное соглашение с Google и предоставила компании доступ к переписке миллионов американцев в Whatsapp, в том числе и фотографии, видео- и аудиофайлы.

В то же время представители Google отмечали, что предоставление доступа к контенту WhatsApp неправильно поняли. Это объясняют наличием функции резервного копирования, которую Google предлагает для мессенджеров.

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Напомним, в сентябре против компании Facebook подали судебный иск из-за вероятного шпионажа за пользователями Instagram через видеокамеру телефона. Речь шла о том, что компания якобы использовала камеру в Instagram, чтобы подглядывать за пользователями и увеличивать собственные доходы.

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