Facebook и Twitter заблокировали украинца, которого обвиняют в сборе компромата на Байдена

Андрей Телиженко Фото из открытых источников

Страницы Андрея Телиженко в соцсетях недоступны

Социальные сети Facebook и Twitter заблокировали аккаунт украинца Андрея Телиженко, которого в США обвинили в помощи сбора в Украине компромат на кандидата в президенты Джо Байдена. Об этом сообщает Европейская правда.

Отмечается, что сейчас страницы Телиженко нельзя найти через поиск на обоих ресурсах. При этом страница Facebook, на фото с которой неоднократно ссылались украинские СМИ, недоступна.

В то же время страница украинца в Twitter теперь отображается с надписью "такого профиля не существует", а встроенные в публикации твиты Телиженко – "этот твит опубликовал профиль, которого больше не существует".

Напомним, недавно Государственный департамент США аннулировал визу бывшему работнику посольства Украины в Вашингтоне Андрею Телиженко, который с адвокатом Трампа расследовал якобы незаконные действия американского ексвіцепрезидента Джозефа Байдена.

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В апреле текущего года Андрей Телиженко заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко получил 200 млн долларов за закрытие дела по компании Burisma, членом Совета директоров которой был Хантер Байден, сын нынешнего кандидата в президенты США Джо Байдена.