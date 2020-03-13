Facebook и Twitter удалили более 200 аккаунтов из РФ, которые разжигали расовую вражду среди пользователей из США
При этом обе компании пришли к выводу, что активность аккаунтов не распространялась на выборы в США
Социальные сети Facebook и Twitter удалили более 200 аккаунтов, которые связывают с РФ - они пытались посеять расовую вражду через распространение соответствующих новостей и фотографий.
Об этом сообщается в отчете Facebook.
В компании отметили, что аккаунтами руководили из Ганы и Нигерии, однако их создание приписывают российскому агентству интернет-исследований.
Всего Facebook удалил 49 учетных записей, 69 страниц, а также 85 аккаунтов в Instagram.
Чаще всего подобные аккаунты публиковали новости о США, акцентируя внимание на теме темнокожего населения, проблем ЛГБТ-сообщества и сплетен об известных американцах.
При этом в Twitter в свою очередь заявили, что страницы использовались для того, "чтобы посеять вражду через участие в обсуждении общественных вопросов, таких как раса и гражданские права".
Представители этой социальной сети удалили 71 аккаунт.
В то же время как Facebook, так и Twitter отметили, что активность аккаунтов не распространялась на выборы в США.
Ранее сообщалось, что Facebook удалил сеть аккаунтов российских спецслужб, которая работала в Украине.