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Facebook и Twitter удалили более 200 аккаунтов из РФ, которые разжигали расовую вражду среди пользователей из США

Facebook из открытых источников

При этом обе компании пришли к выводу, что активность аккаунтов не распространялась на выборы в США

Социальные сети Facebook и Twitter удалили более 200 аккаунтов, которые связывают с РФ - они пытались посеять расовую вражду через распространение соответствующих новостей и фотографий.

Об этом сообщается в отчете Facebook.

В компании отметили, что аккаунтами руководили из Ганы и Нигерии, однако их создание приписывают российскому агентству интернет-исследований.

Всего Facebook удалил 49 учетных записей, 69 страниц, а также 85 аккаунтов в Instagram.

Чаще всего подобные аккаунты публиковали новости о США, акцентируя внимание на теме темнокожего населения, проблем ЛГБТ-сообщества и сплетен об известных американцах.

При этом в Twitter в свою очередь заявили, что страницы использовались для того, "чтобы посеять вражду через участие в обсуждении общественных вопросов, таких как раса и гражданские права".

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Представители этой социальной сети удалили 71 аккаунт.

В то же время как Facebook, так и Twitter отметили, что активность аккаунтов не распространялась на выборы в США.

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Ранее сообщалось, что Facebook удалил сеть аккаунтов российских спецслужб, которая работала в Украине.

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