Facebook анонсировала выпуск собственной криптовалюты в январе

Новая криптовалюта будет называться Libra

Компания Facebook готовится уже в январе запустить собственную криптовалюту под названием Libra. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники, участвующие в проекте.

Отмечается, что пока что запуск будет в ограниченном формате, а управлять валютой будет организация Libra Association, которая базируется в швейцарской Женеве.

При этом Libra Association, одним из 27 членов является компания Facebook, стремится добиться от швейцарского регулятора FINMA выпуска одного стейблкоина (разновидности криптовалюти, для которой удалось добиться стабильной рыночной цены, – ред.), который поддерживался бы долларом в соотношении 1 к 1, а также токенами.

Известно, что криптовалюта Libra была представлена компанией Facebook еще в 2019 году. Однако тогда большинство регуляторов и центральных банков выразили беспокойство по поводу того, что криптовалюта может нарушить финансовую стабильность. Поэтому позже Libra была представлена в более сжатой форме.

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Напомним, недавно, утром 26 ноября, резко начал снижаться курс биткоина. За несколько часов криптовалюта потеряла 2 тыс. долларов и, после короткой консолидации, падение продолжилось.