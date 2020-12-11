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Еврсоюз согласовал продление антироссийских санкций за агрессию в отношении Украины

Фото из открытых источников

Ограничения против России продлили на полгода

Страны Европейского Союза согласовали продление санкций против России. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя Европейского совета Баренд Лейтс в Twitter.

По словам Лейста, в Европейском совете есть соглашение по продлению санкций против России.

 

В то же время журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил о том, что санкции против России из-за агрессии по отношению к Украине будут продлены еще на шесть месяцев - до конца июля 2021-го года.

 

Известно, что теперь соответствующее постановление должен принять Совет ЕС. Продленные ограничительные меры официально начнут действовать после публикации законодательного акта в "Официальном вестнике" Евросоюза. Эту процедуру планируют провести на следующей неделе.

Ограничения касаются отдельных секторов экономики России, и были введены еще в 2014 году через дестабилизирующие действия против Украины. Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора РФ, а также на сферу товаров двойного назначения.

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Напомним, недавно Украина поддержала создание нового санкционного механизма ЕС о нарушении прав человека. В МИД выразили надежду, что это поможет наказать виновных в таких нарушениях в оккупированном Крыму.

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