Еврсоюз согласовал продление антироссийских санкций за агрессию в отношении Украины

Ограничения против России продлили на полгода

Страны Европейского Союза согласовали продление санкций против России. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя Европейского совета Баренд Лейтс в Twitter.

По словам Лейста, в Европейском совете есть соглашение по продлению санкций против России.

At #EUCO agreement on conclusions EU-US relations and the roll over of the sanctions against Russia.

В то же время журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил о том, что санкции против России из-за агрессии по отношению к Украине будут продлены еще на шесть месяцев - до конца июля 2021-го года.

EU leaders have agreed to prolong the economic sanctions against #Russia for another six months. Will be formalized next week. #Ukraine #Crimea