live
Новости » Мир Читати новину українською

Евровидение не состоится из-за коронавируса: Организаторы ищут возможности переноса конкурса

Определены финалисты украинского нацотбора на Евровидение-2020 Фото из открытых источников

Мероприятие должно было состояться 4 апреля

Песенный конкурс “Евровидение-2020” не состоится по крайней мере в тех датах, на которые был запланирован. Об этом сообщает пресс-служба конкурса в Facebook.

“Сегодня днем правительство Нидерландов приняло решение продлить запрет на мероприятия, в которых принимали участие более 100 посетителей, до понедельника, 6 апреля. Поэтому Евровидение в концерте 2020 не сможет состояться в субботу, 4 апреля”, - говорится в сообщении.

Организаторы объяснили, что таким образом заботятся о здоровье посетителей и делегаций-участниц.

“Нам понадобится несколько дней, чтобы разобраться со всеми другими возможными вариантами. Для тех из вас, кто приобрел билеты на концерт, вы вскоре услышите от нас сообщение”, - добавили организаторы.

Ранее сообщалось, что в Бурятии шаманы из организации "Тенгер" провели обряд для подавления и изгнания пандемии коронавируса.

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Зеленский уволил двух заместителей Баканова и назначил нового Правоохранители задержали должностных лиц Минюста на взятке более 1 миллиона долларов В Луганской области предупредили нелегальный вывоз арсенала гранатометов и крупнокалиберных пулеметов Контрабанда для "Эпицентра": Игорь Бурма оказался под колпаком у СБУ
Loading...

программы канала ZIK

Заседание Согласительного совета | 16.03.20
Спецборт за украинцами. Лихорадка экономики. Новый режим работы ВРУ | Детали недели | 14.03.20
Макс Бужанский | HARD с Влащенко | 11.03.20
Народ против | Порошенко на допрос. Мировой кризис. Контрабанда в Украине | 12.03.2020
Быть ли чрезвычайному положению в Украине? | Ток-шоу
Анатолий Шарий | Порошенко в розыск. Паника в Украине | Ток-шоу