Евровидение не состоится из-за коронавируса: Организаторы ищут возможности переноса конкурса

Определены финалисты украинского нацотбора на Евровидение-2020 Фото из открытых источников

Мероприятие должно было состояться 4 апреля

Песенный конкурс “Евровидение-2020” не состоится по крайней мере в тех датах, на которые был запланирован. Об этом сообщает пресс-служба конкурса в Facebook.

“Сегодня днем правительство Нидерландов приняло решение продлить запрет на мероприятия, в которых принимали участие более 100 посетителей, до понедельника, 6 апреля. Поэтому Евровидение в концерте 2020 не сможет состояться в субботу, 4 апреля”, - говорится в сообщении.

Организаторы объяснили, что таким образом заботятся о здоровье посетителей и делегаций-участниц.

“Нам понадобится несколько дней, чтобы разобраться со всеми другими возможными вариантами. Для тех из вас, кто приобрел билеты на концерт, вы вскоре услышите от нас сообщение”, - добавили организаторы.

Ранее сообщалось, что в Бурятии шаманы из организации "Тенгер" провели обряд для подавления и изгнания пандемии коронавируса.