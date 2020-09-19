Евровидение-2021 будет при любых условиях: Организаторы представили 4 сценария проведения конкурса в условиях пандемии

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О том, какой сценарий будут применять, станет известно в течение первых месяцев 2021 года

Организаторы "Евровидения" заявили, что песенный конкурс в следующем году в Роттердаме состоится при любых условиях, для этого специально разработали четыре сценария. Об этом говорится на сайте конкурса.

Согласно сообщению, чтобы обеспечить проведение конкурса Европейский вещательный союз и вещатели из Нидерландов разработали четыре варианта организации.

Первый сценарий предполагает проведение мероприятия как обычно, если это позволит эпидемиологическая ситуация. "Евровидение" будет организовано в Роттердаме на арене "Ахой" в рамках девяти шоу, включая генеральные репетиции, со зрителями, исполнителями и официальными делегациями. Целесообразность этого сценария в значительной степени зависит от внедрения возможной вакцины против COVID-19 или наличия надежных тестов.

Второй сценарий - проведение конкурса с соблюдением социальной дистанций 1,5 метра. Опять же девять шоу проведут в Роттердаме, но будет ограничено количество лиц в официальных делегациях, зрителей, а также уменьшено количество прессы.

Третий сценарий предусматривает проведение конкурса с онлайн-выступлениями, если будет действовать закрытие границ. Участники, которые смогут приехать, будут выступать вживую, а те, кому придется остаться дома, смогут выступить с собственной страны.

Четвертый сценарий, наиболее радикальный, применят, если в Нидерландах вновь объявят жесткий карантин. В такой ситуации не будет никаких зрителей на арене, участники будут выступать из своих стран.

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Напомним, весной организаторы решили, что из-за пандемии COVID-19 песенный конкурс "Евровидение в 2021 году" проведут в нидерландском городе Роттердам на Ahoy Aren. В следующем году песенный конкурс "Евровидение" состоится с 18 по 22 мая.