Евросоюз закроет пассажирское сообщение с Великобританией из-за мутации коронавирус, – СМИ

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Совместные меры ЕС могут обсудить уже завтра

Евросоюз закроет пассажирское сообщение с Великобританией из-за случаев заражения мутировавшим коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

Отмечается, что ЕС планирует запретить пассажирское сообщение с Британией самолетами, поездами, а также закрыть для британцев въезд через Евротоннель под Ла-Маншем. Все это страны-члены Евросоюза должны обсудить в начале следующей недели.

По данным журналистов, завтра, 21 декабря, представители стран ЕС рассмотрят общие меры для реагирования на возникновение и распространение нового типа коронавируса. Его центр может быть размещен именно в Великобритании.

Напомним, вчера, 19 декабря, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с полуночи воскресенья вводится тотальный локдаун через появления нового штамма коронавируса. Ученые предупреждают о чрезвычайно быстром распространении этого штамма.

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Впоследствии Всемирная организация здравоохранения призвала страны Европы усилить противоэпидемические меры из-за распространения нового штамма коронавирусной болезни. Несколько европейских стран уже решили прекратить все полеты из Великобритании.