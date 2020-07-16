Евросоюз внес изменения в список стран "зеленой" зоны
Список будет обновляться каждые две недели
Европейский союз обновил список стран "зеленой" зоны, граждане которых смогут свободно попасть на территорию стран-участниц сообщества. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета Европы.
По сравнению с предыдущим списком от 30 июня, из него исчезли Черногория и Сербия - их туристы пока не смогут свободно попасть в страны ЕС. На данный момент Украины в нем нет. Отмечается, что список будет продолжать пересматриваться и, в зависимости от обстоятельств, обновляться каждые две недели.
Исходя из критериев и условий, изложенных в рекомендации, с 16 июля государства-члены ЕС должны постепенно снимать ограничения на поездки на внешних границах для жителей следующих третьих стран:
- Алжир
- Австралия
- Канада
- Грузия
- Япония
- Марокко
- Новая Зеландия
- Руанда
- Южная Корея
- Таиланд
- Тунис
- Уругвай
- Китай (при условии подтверждения взаимности)
При этом граждане Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС.
Критериями определения третьих стран, для которых следует снять ограничения на поездки, являются эпидемиологическая ситуация и меры сдерживания, включая физическое дистанцирование, а также экономические и социальные соображения.
Что касается эпидемиологической ситуации, перечисленные третьи страны должны соответствовать следующим критериям:
- число новых случаев COVID-19 за последние 14 дней и на 100 000 жителей, близких к среднему или ниже среднего по ЕС (по состоянию на 15 июня 2020 года);
- стабильный или убывающий тренд новых случаев за этот период по сравнению с предыдущими 14 днями;
- общая ситуация с борьбой против коронавируса (тестирование, наблюдение, отслеживание контактов, локализация, лечение и отчетность, а также достоверность информации).
В каждом конкретном случае регулярно должна учитываться взаимность открытия границ.
Тем не менее некоторые граждане третьих стран, для которых действуют ограничения на поездки, все же смогут попасть на территорию сообщества. Это:
- жители ЕС и члены их семей;
- жители третьих стран с долгосрочными визами в ЕС и члены их семей;
- жители третьих стран, выполняющие важную функцию (категории указано в рекомендации)
Все указанные рекомендации также распространяются и на страны из Шенгенской зоны, в частности, на Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.
Ранее Кабмин изменил критерий для стран "красной зоны" в Украине, а также утвердило порядок выхода из самоизоляции прибывших из них лиц.