Евросоюз внес изменения в список стран "зеленой" зоны

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Список будет обновляться каждые две недели

Европейский союз обновил список стран "зеленой" зоны, граждане которых смогут свободно попасть на территорию стран-участниц сообщества. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета Европы.

По сравнению с предыдущим списком от 30 июня, из него исчезли Черногория и Сербия - их туристы пока не смогут свободно попасть в страны ЕС. На данный момент Украины в нем нет. Отмечается, что список будет продолжать пересматриваться и, в зависимости от обстоятельств, обновляться каждые две недели.

Исходя из критериев и условий, изложенных в рекомендации, с 16 июля государства-члены ЕС должны постепенно снимать ограничения на поездки на внешних границах для жителей следующих третьих стран:

Алжир

Австралия

Канада

Грузия

Япония

Марокко

Новая Зеландия

Руанда

Южная Корея

Таиланд

Тунис

Уругвай

Китай (при условии подтверждения взаимности)

При этом граждане Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС.

Критериями определения третьих стран, для которых следует снять ограничения на поездки, являются эпидемиологическая ситуация и меры сдерживания, включая физическое дистанцирование, а также экономические и социальные соображения.

Что касается эпидемиологической ситуации, перечисленные третьи страны должны соответствовать следующим критериям:

число новых случаев COVID-19 за последние 14 дней и на 100 000 жителей, близких к среднему или ниже среднего по ЕС (по состоянию на 15 июня 2020 года);

стабильный или убывающий тренд новых случаев за этот период по сравнению с предыдущими 14 днями;

общая ситуация с борьбой против коронавируса (тестирование, наблюдение, отслеживание контактов, локализация, лечение и отчетность, а также достоверность информации).

В каждом конкретном случае регулярно должна учитываться взаимность открытия границ.

Тем не менее некоторые граждане третьих стран, для которых действуют ограничения на поездки, все же смогут попасть на территорию сообщества. Это:

жители ЕС и члены их семей;

жители третьих стран с долгосрочными визами в ЕС и члены их семей;

жители третьих стран, выполняющие важную функцию (категории указано в рекомендации)

Все указанные рекомендации также распространяются и на страны из Шенгенской зоны, в частности, на Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

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Ранее Кабмин изменил критерий для стран "красной зоны" в Украине, а также утвердило порядок выхода из самоизоляции прибывших из них лиц.