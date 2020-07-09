Евросоюз утвердил новые правила работы дальнобойщиков

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Одним из важных пунктов является устранить различие подходов в разных странах

Депутаты Европарламента в четверг, 9 июля, поддержали три законодательные акты, которые устанавливают новые правила работы для водителей-дальнобойщиков. Об этом сообщает Европейская правда.

Согласно сообщению, новые изменения имеют целью улучшить условия труда водителей и предотвратить коробление конкуренции в сфере, устранить различие подходов в разных странах и обеспечить более справедливую заработную плату.

В частности, компании будут обязаны организовать график таким образом, чтобы водители могли регулярно возвращаться домой – каждые 3-4 недели. Также обязательный еженедельный отдых больше не может быть в формате отдыха в кабине своего грузовика. Если дальнобойщик на это время не возвращается домой, то компания должны обеспечить ему проживание.

Как отмечается, теперь дальнобойщиков будут причислять к командированным работникам. Это означает, что водителям, которые осуществляют перевозки в более богатых странах, нужно будет платить большую зарплату.

В то же время требование о командировке не будет применяться, если дальнобойщики едут транзитом или осуществляют двусторонние грузовые перевозки (между страной регистрации компании и другой), но с ограничением на количество операций.

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Также, чтобы избежать злоупотреблений, когда компания зарегистрирована в одной стране, а фактически осуществляет деятельность в другом, компании будут просить подтверждать деятельность в стране регистрации.

С целью противодействия систематическому каботажу, то есть когда перевозку в пределах одной страны ЕС осуществляет перевозчик с другой, в случае таких перевозок грузовик должен вернуться в страну регистрации на 4 дня, прежде чем то же самое транспортное средство снова получает право перевозки в данной стране.

Еще одним важным нововведением, чтобы противодействовать махинациям, является обязательная установка тахографов (прибор, который автоматически записывает скорость и расстояние транспортного средства, а также активность водителя и других членов экипажа, - ред.), которые регистрируют пересечения границ между странами ЕС. Правила будут действовать и в отношении небольших транспортных средств от 2,5 тонн.

В настоящее время известно, что изменения вступят в силу в течение следующих недель, когда их опубликуют в официальном вестнике. Применять новые правила по командировкам и возвращении грузовиков на базы начнут через 18 месяцев после вступления в силу нового законодательства, а относительно часов отдыха и возвращения домой – через 20 дней после публикации.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский присоединился к одному из чатов, где дальнобойщики "помогают" друг другу избегать контроля за перегруженными грузовиками, и пригрозил ответственностью водителям и владельцам автотранспорта.