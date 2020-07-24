Евросоюз требует от РФ немедленно освободить историка Дмитриева

Юрий Дмитриев Фото из открытых источников

Историка Юрия Дмитриева приговорили к 3,5 годам колонии

Европейский Союз требует освободить главу карельского отделения "Мемориала", историка Юрия Дмитриева, которого приговорили к 3,5 годам колонии по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Соответствующее заявление размещено на сайте ЕС.

"Обвинения, похоже, были вызваны его правозащитной деятельностью и его исследованиями политических репрессий в советский период, которые способствовали выявлению мест массовых захоронений. Его дело является частью большей тенденции арестов и дискредитации правозащитников в Российской Федерации.

Европейский Союз призывает российские власти немедленно и безоговорочно освободить г-на Дмитриева из гуманитарных соображений с учетом его возраста и состояния здоровья во время пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Напомним, главу карельского отделения "Мемориала", историка и публициста Юрия Дмитриева приговорили к 3,5 годам колонии по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. В частности, по уголовным статьям о развратных действиях, изготовлении порнографии и хранении оружия историк оправдан.