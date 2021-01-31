Евросоюз поприветствовал решение о выделении Украине 117 тысяч доз вакцины Pfizer

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В ЕС анонсировали выделение более 870 млн евро на поддержку COVAX

Европейский Союз поприветствовал выделение Украине 117 тысяч доз вакцин от коронавирусной болезни COVID-19 производства компаний Pfizer/BioNTech в рамках механизма COVAX. Об этом сообщила пресс-служба Представительства ЕС в Украине.

Отмечается, что Еврокомиссия, Европейский инвестиционный банк и страны-члены ЕС анонсировали выделение более 870 млн евро на поддержку COVAX. "Европейский Союз приветствует выделение Украине 117 тысяч доз вакцин от COVID-19 производства компании Pfizer/BioNTech в рамках механизма COVAX, который поддерживается ЕС. Соответствующее решение было принято 30 января. "Team Europe", к которой привлечены Еврокомиссия, Европейский инвестиционный банк и государства-члены, анонсировала выделение более 870 млн евро на поддержку инициативы COVAX", – говорится в сообщении.

В то же время глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что наше государство стало одним из первых, которое обеспечат вакциной по механизму COVAX.

"COVID-19 стал беспрецедентным вызовом для всего мира. Коронавирус влияет на наше здоровье, работу, семьи и качество жизни. Вакцинация играет ключевую роль в победе над пандемией. Ни один из нас не находится в безопасности, пока безопасность не гарантирована для всех. Основываясь на принципах "Team Europe", Европейский Союз с гордостью поддерживает усилия COVAX по обеспечению наших партнеров вакциной, и Украина стала одной из первых таких стран", – сказал Маасикас.

Ранее сообщалось, что главный санитарный врач Виктор Ляшко анонсировал приход в Украину в феврале 117 тысяч доз вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 американского производства компаний Pfizer-BioNTech. Чиновник заявил, что препарат будет распределен для вакцинации работников больниц, в которых оказывают помощь больным коронавирусом.