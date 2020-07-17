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Евросоюз предупредил пилотов об опасности полетов над Ираном

Иллюстрированное фото - Airbus A-320 Фото из открытых источников

Существует опасность активизации средств ПВО

Европейское агентство по авиационной безопасности предупредило пилотов об опасности полетов над Ираном, поскольку по данным Пентагона Иран перевел ПВО в состояние повышенной готовности. Соответствующее сообщение размещено на сайте агенства.

Согласно документу, существует опасность активизации средств ПВО. Пилотам рекомендуется осуществлять полеты ниже эшелона 250 (7600 м).

По данным американской разведки, иранские зенитные ракетные комплексы будут готовы стрелять по целям, которые воспримутся как угроза.

Отметим, 8 января 202 года самолет "МАУ" был сбит иранскими военными неподалеку от аэропорта Тегерана. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек.

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Напомним, ранее в гражданской авиации Ирана заявили, что в комплексе противовоздушной обороны (ПВО) были нарушены настройки из-за того, что его перемещали. Это могло привести к погрешности в данных при обнаружении самолета "МАУ".

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