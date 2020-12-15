Евросоюз предоставил 500 млн евро на вакцинацию бедных стран

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Средства будут потрачены на вакцинацию населения бедных стран Африки, Азии, Карибского и Тихоокеанского регионов

Европейский Союз выделил 500 млн евро для международной инициативы COVAX. Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии.

Предполагается, что средства будут потрачены на вакцинацию населения бедных стран Африки, Азии, Карибского и Тихоокеанского регионов и некоторых стран Европы.

"Совместная поддержка Европейской комиссии и ЕИБ в размере 500 миллионов евро позволит COVAX в кратчайшие сроки сделать один миллиард доз вакцин доступным для людей в странах с низким и средним уровнем доходов", - рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Напомним, недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19 по программе Всемирной организации здравоохранения COVAX. По предварительной информации, в государство поступит восемь миллионов доз вакцины дополнительно к тем, которые запланировано закупить за бюджетные средства. Кроме этого, будут предоставлены шприцы для инъекций.