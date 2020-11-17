Евросоюз подписал контракт с CureVac о закупке 225 млн доз вакцины от COVID-19

ЕС договорился с CureVac о закупке 225 млн доз вакцины от COVID Фото из открытых источников

Страны-члены ЕС могут передать вакцину странам с более низким уровнем дохода

Во вторник, 17 ноября, Европейская комиссия подписала контракт с фармацевтической компанией CureVac о закупке 225 миллионов доз вакцины против коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Кроме этого, контракт предусматривает возможность запросить еще 180 миллионов доз вакцины, которые будут поставлены после того, как вакцина доказала свою безопасность и эффективность против COVID-19.

"Через несколько дней после нашего контракта с BioNTech и Pfizer, я рада сообщить о новом соглашении с перспективной европейской компанией. Комиссия уже обеспечила Евросоюз более чем миллиардом доз вакцины от коронавируса", - заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Также в ЕК добавили, что государства-члены Европейского союза могут передать вакцину странам с более низким и средним уровнем дохода или перенаправить ее в другие европейские страны.

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что Европейская комиссия планирует закупить примерно 300 миллионов доз вакцины от коронавируса COVID-19 производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.