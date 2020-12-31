Евросоюз отсрочил введение платного разрешения на въезд, – СМИ

Евросоюз

Введение платы за разрешение на въезд в страны блоку перенесли на год

Европейский союз перенес введение обязательного получения платного разрешения на въезд в страны блока. Об этом сообщает издание "Украинские Новости" со ссылкой на представительство Украины при ЕС.

Отмечается, что платное разрешение на въезд, которое было запланировано ввести с 1 января 2021 года, перенесли на 2022 год. "Ожидается, что фактическое введение в действие Европейской информационной системы авторизации путешествий (ETIAS) состоится в 2022 году. Раньше действительно звучала дата 2021, однако Евросоюз перенес этот срок на 2022. Лишь в 2022 году граждане Украины должны будут заполнить заявку на ETIAS перед поездкой в Евросоюз", – рассказали в ведомстве.

Кроме того, в представительстве напомнили, что такие требования введены не только для граждан Украины, а плата составит 7 евро для людей в возрасте от 18 до 70 лет, а для других – бесплатно. "Система будет применяться к гражданам третьих стран, которые пользуются безвизовым режимом с ЕС. Таким лицам нужно будет получить предварительное разрешение на поездку путем подачи онлайн-заявки", – говорится в сообщении.

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Напомним, недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что единственной проблемой украинского безвиза с Евросоюзом является коронавирус COVID-19. По его словам, политических или юридических проблем нет.