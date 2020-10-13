Евросоюз определился с едиными правилами определения карантинных зон

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ЕС поделят на "зеленую", "оранжевую" и "красную" зоны

Государства-участники Европейского союза договорились о едином подходе по карантинному зонированию в ЕС на период пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, рекомендации по единому подходу принял Совет ЕС по общим вопросам во вторник, 13 октября, в Люксембурге. Теперь отдельные регионы в Евросоюзе будут обозначать зеленым, оранжевым и красным цветами.

Известно, что при определении карантинной зоны будут учитывать три критерия: число новых случаев инфицирования коронавирусом на 100 тыс. населения за последние 14 дней, число тестов на 100 тысяч жителей за последнюю неделю, а также долю положительных тестов за последнюю неделю.

Эти данные страны-члены ЕС должны еженедельно сообщать Европейскому центру по профилактике и контролю заболеваемости, что будет заниматься обновлением карты с разделением на соответствующие зоны.

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Как отмечается, в "зеленую" зону отнесут регионы, где количество новых случаев не превышает 25, а доля положительных результатов тестов - менее 4%. В "красной" зоне окажутся регионы с числом новых случаев свыше 50 на 100 тыс. население за последние две недели и долей положительных результатов тестов более 4%, или же с числом более 150 новых случаев на 100 тысяч.

Что касается регионов "оранжевой" зоны, то здесь количество новых случаев должно составлять от 25 до 50, если доля положительных тестов - более 4%, или же количество новых случаев составляет от 25 до 150 на 100 тысяч, а доля положительных тестов - менее 4%. Для регионов, обозначенных на карте серым цветом, отсутствуют данные или же у них проведено менее 300 тестов за неделю на 100 тысяч населения.

Также рекомендации предусматривают, что не должно никаким образом ограничиваться передвижение граждан из "зеленого" региона в "зеленый". В "оранжевых" зонах могут быть предусмотрены тесты на коронавирус или карантин, но максимальная продолжительность самоизоляции не указана. Страны-члены ЕС не должны в принципе запрещать въезд гражданам других государств объединения.

Следует заметить, что принятое министрами решение имеет рекомендательный характер, поскольку ограничение въезда является компетенцией государств-членов ЕС. Сейчас каждая страна Евросоюза по собственным критериям решает, какие другие страны или регионы ЕС она классифицирует как зоны риска.

Кроме этого, известно, что несколько министров воздержались во время голосования, а министры из Австрии, Мальты и Греции не согласились с новыми правилами. Также их раскритиковал министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн. По его мнению, необходимо добавить другие критерии, такие как заполненность коек и уровень смертности от коронавируса.

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Напомним, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус предостерег население от идеи производить коллективный иммунитет путем заражение коронавирусом COVID-19 для борьбы с пандемией.