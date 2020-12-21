Евросоюз одобрил вакцину от COVID-19, созданную BioNTech и Pfizer

Вакцина от коронавируса Pfizer Фото из открытых источников

Это первая вакцина, которую рекомендовали применять в ЕС

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование вакцины от коронавируса Comirnaty, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

"EMA рекомендует предоставить условное разрешение на продажу вакцины Comirnaty, разработанную BioNTech и Pfizer, для предотвращения коронавирусной болезни 2019 (COVID-19) людям в возрасте от 16 лет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Комитет по лекарственным средствам для человека завершил свою тщательную оценку Comirnaty и пришел к консенсусу, что сейчас имеются достаточно достоверные данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины, чтобы рекомендовать официальное условное разрешение на продажу.

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Известно, что Comirnaty вводят в виде двух инъекций в руку с интервалом не менее 21 дня. Наиболее распространенные побочные эффекты при применении препарата были легкими или средними и улучшались в течение нескольких дней после вакцинации. Речь идет о боли и отеке в месте инъекции, усталости, головной боли, боли в мышцах и суставах, ознобе и лихорадке.

"Однако наша работа на этом не останавливается. Мы будем продолжать собирать и анализировать данные о безопасности и эффективности этой вакцины для защиты людей, которые будут делать прививки в ЕС", - добавили в EMA.

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Напомним, недавно старшая медсестра Тиффани Довер из клиники в городе Чаттануга (штат Теннесси, США) упала в обморок во время пресс-конференции, посвященной вакцинации медработников от коронавируса. Перед встречей с журналистами ей ввели вакцину американской компании Pfizer.