Евросоюз одобрил третий пакет санкций против режима Лукашенко

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

В начале 2021 года в ЕС планируют обсудить введение еще одного пакета ограничений

Европейский Союз одобрил третий пакет санкций против режима Александра Лукашенко. Об этом сообщили журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter и пресс-служба белорусской оппозиционера Светланы Тихановской в Telegram.

По словам журналиста, в санкционный список попали 29 человек и 7 юридических лиц. Уже завтра, 17 декабря, информацию о применении ограничений опубликуют в официальном журнале Европейского союза.

В то же время Светлана Тихановская встретилась с министром иностранных дел ЕС Жозепом Боррелем. Во время встречи они обсудили новые санкции и помощь для Беларуси. Кроме того, речь шла о более жестких точечных санкциях против пособников Лукашенко и компаний, которые репрессируют работников за их политические взгляды. Также стало известно, что следующий пакет санкции в Европе обсудят в начале следующего года.

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Напомним, недавно стало известно о намерении послов стран Европейского Союза одобрить третий пакет санкций против должностных лиц Беларуси. Тогда предполагалось, что перед официальной публикацией 17 декабря решение должно получить "зеленый свет" со стороны министров ЕС по охране окружающей среды.