Евросоюз обновил список стран "зеленой зоны": Украины там до сих пор нет
Свободно попали на территорию ЕС могут: Австралия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай
Европейский Союз обновил список стран, граждане которых смогут свободно попасть на его территорию. Украины в этом списке до сих пор нет. Соответствующий список опубликовано на сайте Совета Европы.
Как отмечается, сейчас перечень стран выглядит следующим образом:
- Австралия,
- Япония,
- Новая Зеландия,
- Руанда,
- Сингапур,
- Южная Корея,
- Таиланд,
- Китай (при условии подтверждения взаимности).
Кроме того, странам-членам Евросоюза рекомендуется постепенно снимать ограничения на поездки для специальных административных районов Китая, Гонконга и Макао, при условии подтверждения взаимности.
Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикан должны рассматриваться как жители ЕС для этой рекомендации.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения обновило список стран красной и зеленой зон. С учетом количества активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения, "красными" в настоящее время являются 38 из 194 стран, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения.