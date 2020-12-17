Евросоюз обновил список стран "зеленой зоны": Украины там до сих пор нет

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Свободно попали на территорию ЕС могут: Австралия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай

Европейский Союз обновил список стран, граждане которых смогут свободно попасть на его территорию. Украины в этом списке до сих пор нет. Соответствующий список опубликовано на сайте Совета Европы.

Как отмечается, сейчас перечень стран выглядит следующим образом:

Австралия,

Япония,

Новая Зеландия,

Руанда,

Сингапур,

Южная Корея,

Таиланд,

Китай (при условии подтверждения взаимности).

Кроме того, странам-членам Евросоюза рекомендуется постепенно снимать ограничения на поездки для специальных административных районов Китая, Гонконга и Макао, при условии подтверждения взаимности.

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикан должны рассматриваться как жители ЕС для этой рекомендации.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения обновило список стран красной и зеленой зон. С учетом количества активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения, "красными" в настоящее время являются 38 из 194 стран, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения.