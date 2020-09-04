Евросоюз не будет вводить санкции против Лукашенко, – СМИ

По данным журналистов, против введения ограничений в отношении президента Беларуси выступает Германия

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Евросоюз планирует ввести санкции против Беларуси, но в санкционном списке, вероятно, не будет президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщает немецкое издание Welt.

Отмечается, что Германия выступает против включения Лукашенко в список санкций из-за того, что каналы связи с главой Беларуси должны быть открыты при любых обстоятельствах, а санкции этому помешают. Кроме того, Германию в этом вопросе, по информации журналистов, поддерживают Франция и Италия.

По данным издания, несколько государств-членов ЕС, среди которых особенно выделяются страны Балтии и Польша, требуют, чтобы фамилия Лукашенко была внесена в список санкций ЕС.

Сейчас известно, что санкционный список опубликуют на следующей неделе или через две недели. "Переговоры очень тяжелые, поскольку любой список должен быть одобрен всеми странами-членами единогласно", – сказал в комментарии изданию высокопоставленный дипломат.

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Напомним, ранее Министерство иностранных дел Литвы предложило правительству ввести санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко и более сотни белорусских чиновников.

Позже стало известно, что Европейский Союз расширит список лиц, в отношении которых будут введенные санкции, однако имена и точное количество белорусских чиновников, которые будут внесены в перечень, в ЕС разглашать отказались.