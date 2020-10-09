Евросоюз может утвердить санкции против Лукашенко уже в понедельник, - журналист

Александр Лукашенко на церемонии инаугурации belta.by

Журналист отметил, что министры заявят об усилении экономической поддержки Беларуси

Европейский Союз, в понедельник, 12 октября, может утвердить внесения Александра Лукашенко в санкционный список. Об этом написал журналист Рикард Йозвяк в Twitter.

"Решение по Беларуси, которые министры иностранных дел ЕС утвердят в понедельник, достаточно амбициозное. Лукашенко может следующим попасть под санкции ЕС", - написал Йозвяк.

Журналист отметил, что европейские министры заявят об усилении экономической поддержки Беларуси и начале диалога о либерализации визового режима, если в стране произойдет демократический переход.

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Напомним, 29 сентября Великобритания вместе с Канадой ввели санкции против Александра Лукашенко, его сына и других должностных лиц, чтобы таким образом поддержать демократические ценности и оказать давление на тех, кто отвечает за репрессии в Беларуси.

В пятницу, 2 октября, представители Европейского союза согласовали введение санкций против официальных лиц Беларуси.

Впоследствии Европейский Союз официально опубликовал список чиновников Беларуси, попавших под санкции, однако Александра Лукашенко в нем нет.