Евросоюз и Британия договорились об условиях торговли после Brexit

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В ЕС считают, что соглашение защитит интересы блока и конкуренцию

Европейский Союз и Великобритания успешно договорились о тексте соглашения относительно будущих отношений сторон после Brexit. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции.

По словам еврочиновницы, документ защитит интересы Евросоюза и конкуренцию. "За это соглашение стоило драться. Сейчас мы имеем честное и сбалансированное соглашение с Великобританией. Это защитит наши интересы ЕС, обеспечит честную конкуренцию и обеспечит предсказуемость для наших сообществ рыбаков. Европа движется дальше", - написала фон дер Ляйен в Twitter.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, Великобритания по соглашению вернула себе контроль над границей, торговлей, судебной системой и рыболовными водами, а документ основан на нулевых пошлинах и квотах.

В то же время собеседник Reuters отметил, что Лондон добился того, что Европейский суд не будет иметь власти при разрешении споров, которые в будущем могут возникнуть у Британии и Евросоюза. В частности, для официального Лондона это было принципиальным моментом.

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Напомним, в начале октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор, во время которого договорились о новом раунде переговоров относительно условий торговли после Brexit. Тогда в ЕС заявили о необходимости утверждения соглашения до конца месяца, чтобы Евросоюз имел достаточно времени ратифицировать соглашение в 2020 году.