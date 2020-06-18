Европейский суд признал венгерский закон о финансировании неправительственных организаций незаконным

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По заключению судей, закон нарушает право на свободное движение капиталов

Венгерский закон, ограничивающий работу неправительственных организаций с иностранным финансированием является дискриминационным и нарушает законодательство Европейского Союза. Такое решение вынес в четверг, 18 июня, суд ЕС в Люксембурге, пишет DW.

В частности, речь идет о законе 2017 года, который приняло правительство премьера Виктора Орбана. Закон обязывает неправительственные организации, получающие из-за рубежа свыше 24 тысяч евро в год, регистрироваться в качестве "организаций, которые получают выгоду от иностранного финансирования" и подавать список своих важнейших иностранных спонсоров.

По мнению судей, закон нарушает право на свободное движение капиталов, на частную сферу и защиту данных, право на свободу объединений.

В декабря 2017 года Еврокомиссия подала иск против Будапешта в конфликте вокруг законов о НПО, а также по университетов, получающих финансирование из-за рубежа.

Пакет нормативных актов, получивший название "остановить Сороса", был направлен против деятельности в Венгрии американского миллиардера венгерско-еврейского происхождения Джорджа Сороса.

Напомним, ранее эксперт Венгерского Института евроатлантического сотрудничества и демократии, старший научный сотрудник Германского Совета внешней политики Андраш Рац заявил, что Венгрия более 10 лет проводит массовую паспортизацию в соседних странах для создания новых избирателей для правящей партии.