Европейские СМИ критикуют Медведчука за то, что он не хочет действовать в угоду западным кураторам

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Европа признала, что Медведчук мешает ей проводить псевдореформы в Украине

В европейской прессе началась очередная кампания, направленная против деятельности председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука. В частности, европейские СМИ обвиняют политика и его партию в торможении украинских реформ, продиктованных иностранными донорами. Об этом пишет немецкое издание Bne IntelliNews.

Следует отметить, что подобные высказывания в европейских СМИ лишний раз доказывают: украинская власть все делает под прямым давлением сил, осуществляющих внешнее управление Украиной.

"Партия Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь" преуспела и получила места в нескольких региональных советах, чтобы утвердиться в качестве политической силы на региональном уровне. Укрепляя свои позиции, она извращает политику в пользу интересов существующей элиты и затрудняет проведение подлинных реформ, которых требуют такие доноры, как МВФ", – пишет немецкое издание.

При этом Bne IntelliNews называет Медведчука "крупным авторитетным игроком", а также напоминает, что в начале своей карьеры политик был "серым кардиналом правительства Кучмы".

Ранее председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский и его окружение стремятся уничтожить независимость судебной системы.