Европарламент утвердил новые назначения в Еврокомиссии

Депутаты поддержали кандидатуры еврокомиссаров по вопросам торговли и финансов

Здание Европарламента Фото из открытых источников

Европейский парламент утвердил назначение Мейрид Макгиннесс на должность комиссара ЕС по вопросам финансов, а Валдиса Домбровскиса – на аналогичную должность по вопросам торговли. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что ирландка Мейрид Макгиннесс получила поддержку в 583 голоса, в то же время 75 евродепутатов проголосовали против, а 37 воздержались. Ранее новоназначенная чиновница была заместительницей председателя Европейского парламента.

Кроме того, депутаты одобрили назначение латвийца Валдиса Домбровскиса, который ранее отвечал за финансовый блок. Это назначение поддержали 515 депутатов, 110 парламентариев проголосовали против, еще 70 – воздержались.

Накануне Еврокомиссию ЕС по вопросам торговли представлял ирландец Фил Хоган. В августе он подал в отставку из-за нарушения правил карантина, после чего в Ирландии произошел политический скандал.

Впоследствии Дублин подал две кандидатуры на должность еврокомиссара по вопросам торговли. При этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала выбор в пользу Макгиннесс.

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Напомним, недавно Украина и Европейская Комиссия подписали три соглашения, которые предусматривают выделение Украине 60 млн евро. Средства пойдут на помощь местным органам власти, укрепление демократии и переход к безопасному энергоснабжению и потреблению.