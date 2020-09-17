Европарламент может признать Тихановскую избранным президентом Беларуси

Оппозиционер Тихановская и Координационный совет смогут считаться легитимной властью

Фото из открытых источников

Депутаты Европарламента подготовили проект резолюции, которая должна признать белорусского оппозиционера Светлану Тихановскую и Координационный совет Беларуси легитимными представителями властей страны. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства.

Отмечается, что в Европе планируют признать Тихановскую избранным президентом Беларуси. "Европарламент... признает Координационный совет в качестве законного представителя народа, который требует демократических изменений в Беларуси... Поддерживает мирную передачу власти, что должно произойти в результате инклюзивного национального диалога при полном уважении демократических и фундаментальных прав народа Беларуси... Признает Светлану Тихановскую как избранного президента и временного лидера Беларуси до проведения новых выборов", – говорится в документе.

Кроме того, в проекте резолюции евродепутаты обвиняют Россию во вмешательстве в ситуацию в Беларуси. "Призываем Российскую Федерацию прекратить вмешательство, явное и скрытое, в мирную демократическую революцию в Беларуси; предупреждаем, что Александр Лукашенко не имеет политического или морального мандата вступать в любые новые контрактные отношения от имени Беларуси", – написали депутаты.

Сейчас известно, что голосование по этой резолюции должно состояться сегодня, 17 сентября, во время пленарного заседания Европарламента в Брюсселе.

Новости по теме: Верховная Рада приняла заявление о непризнании итогов президентских выборов в Беларуси

Напомним, недавно глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз не признает легитимность президента Беларуси Александра Лукашенко. По его словам, ЕС должен пересмотреть отношения со страной.