Европа показала себя уязвимой перед пандемией, - Меркель
Она подчеркнула, что авторитарные лидеры использовали кризис в своих собственных интересах
Пандемия коронавируса показала, насколько хрупким является европейский проект и насколько Европа уязвима. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, пишет DW.
"Пандемия показала, насколько хрупким является европейский проект...
Европа показала себя уязвимой. Сплоченность и солидарность никогда не были такими важными, как сегодня", - сказала Меркель.
По ее словам, последствия пандемии показали, что Европе необходимо взять на себя больше ответственности в глобальном масштабе. Также она подчеркнула, что авторитарные лидеры использовали кризис в своих собственных интересах.
"Они хотят подорвать верховенство права. Они хотят подорвать достоинство людей. Они хотят подорвать права человека и гражданские права", - добавила Меркель.
Напомним, ранее Ангера Меркель заявила, что пандемия коронавируса завершится только тогда, когда создадут вакцину или введут действенные методы лечения.