Европа показала себя уязвимой перед пандемией, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель AP

Она подчеркнула, что авторитарные лидеры использовали кризис в своих собственных интересах

Пандемия коронавируса показала, насколько хрупким является европейский проект и насколько Европа уязвима. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, пишет DW.

"Пандемия показала, насколько хрупким является европейский проект...

Европа показала себя уязвимой. Сплоченность и солидарность никогда не были такими важными, как сегодня", - сказала Меркель.

По ее словам, последствия пандемии показали, что Европе необходимо взять на себя больше ответственности в глобальном масштабе. Также она подчеркнула, что авторитарные лидеры использовали кризис в своих собственных интересах.

"Они хотят подорвать верховенство права. Они хотят подорвать достоинство людей. Они хотят подорвать права человека и гражданские права", - добавила Меркель.

Напомним, ранее Ангера Меркель заявила, что пандемия коронавируса завершится только тогда, когда создадут вакцину или введут действенные методы лечения.