Еврокомиссия подписала соглашение на поставку первого препарата от коронавируса

В закупках примут участие 36 стран

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Европейская комиссия подписала контракт с американской компанией Gilead на поставку до 500 тыс. курсов лечение COVID-19 перпаратом ремдесивир. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что контракт с американским производителем предусматривает возможность увеличения поставок препарата еще на 500 000 курсов. В закупках примут участие 36 стран, которые являются членами Соглашения о совместных закупках (страны-члены Евросоюза, Европейской экономической зоны, Великобритания, а также шесть стран-кандидатов и потенциальных кандидатов, к которым относятся Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия, Косово и Босния).

Кроме того, известно о возможности этих стран размещать заказы на закупку ремдесивира напрямую. Сейчас этот препарат - единственный, который имеет условную регистрационную лицензию в ЕС для лечения коронавируса у людей, нуждающихся в кислороде.

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Напомним, недавно Европейское агентство по лекарственным средствам начало проверку препарата ремдесивир, который используют для лечения коронавируса, из-за жалоб на побочные эффекты. В частности, пациенты, принимавшие эти лекарства, жалуются на проблемы с почками.