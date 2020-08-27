Еврокомиссия подписала первый договор на закупку вакцины от COVID-19

Препарат планируют получить во всех странах ЕС

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Европейская комиссия подписала первый договор на закупку 300 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Отмечается, что договор заключен со шведско-британской компанией AstraZeneca. Соглашение предусматривает дальнейшую возможность закупки еще 100 млн доз препарата.

В частности, запланировано, что вакцину получат все государства-члены ЕС, а также будет возможность сделать пожертвования странам с более низким уровнем дохода или перенаправить препарат в другие европейские страны.

Сейчас известно, что AstraZeneca разработала потенциальную аденовирусной вакцины для предотвращения заражения COVID-19 совместно с Оксфордским университетом. Препарат компании уже проходит масштабные клинические испытания 2-й и 3-й фазы после успешных результатов по безопасности и иммуногенности. В то же время, Еврокомиссия продолжает обсуждение подобных договоренностей с другими производителями вакцин.

Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Впоследствии в Минздраве РФ сообщили, что в стране изготовили первую партию препарата, а уже через несколько месяцев в России смогут производить 5 млн доз в месяц.

Позже вицепремьер РФ Татьяна Голикова доложила Путину, что вторая вакцина от коронавируса в России может получить регистрацию уже в конце сентября, или в начале октября.