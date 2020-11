Еврокомиссия планирует закупить 300 млн доз вакцины Pfizer

ЕК подпишет соглашение о покупке препарата в ближайшее время

Европейская комиссия планирует закупить около 300 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19 производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"Большие новости от Pfizer и BioNTech по итогом последних клинических испытаний вакцины против коронавирусf. Европейская наука работает. Европейская комиссия вскоре подпишет с ними соглашение о покупке около 300 млн доз", - отметила она.

Great news from @pfizer & @BioNTech_Group on the successful results of their latest clinical trial for a #COVID19 vaccine. European science works!@EU_Commission to sign contract with them soon for up to 300 million doses.



Let's keep protecting each other in the meantime.