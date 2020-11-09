Еврокомиссия планирует закупить 300 млн доз вакцины Pfizer
ЕК подпишет соглашение о покупке препарата в ближайшее время
Европейская комиссия планирует закупить около 300 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19 производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
"Большие новости от Pfizer и BioNTech по итогом последних клинических испытаний вакцины против коронавирусf. Европейская наука работает. Европейская комиссия вскоре подпишет с ними соглашение о покупке около 300 млн доз", - отметила она.
Great news from @pfizer & @BioNTech_Group on the successful results of their latest clinical trial for a #COVID19 vaccine. European science works!@EU_Commission to sign contract with them soon for up to 300 million doses.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 9, 2020
Let's keep protecting each other in the meantime.
Напомним, недавно Pfizer опубликовала результаты третьей стадии испытаний вакцины против коронавируса, которые доказали, что препарат помогает предотвратить заражение на 90%.
Однако, разработчики отметили, что страны не могут начать вакцинировать население этим препаратом.