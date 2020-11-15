Еврокомиссия планирует создать независимое от ВОЗ агентство для борьбы с эпидемиями

Евросоюз

Ведомство сможет объявлять чрезвычайную ситуацию в ЕС и обеспечивать страны вакцинами

Еврокомиссия планирует создать независимое от Всемирной организации здравоохранения агентство по борьбе с эпидемиями, которое сможет обеспечивать ЕС вакцинами и объявлять чрезвычайную ситуацию. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, передает Deutsche Welle.

По словам Кириакидес, новое ведомство сможет объявлять чрезвычайную ситуацию на уровне Европейского союза, а также обеспечивать страны блока вакцинами и медикаментами. Чиновница утверждает, что страны ЕС принимали несогласованные меры на национальном уровне в первые недели и месяцы пандемии.

В частности, еврокомиссар говорит о проблемах с подготовкой стран, нехватке медицинского оборудования и ограниченных возможностях тестирования. Поэтому для предотвращения подобной ситуации планируют создать Европейский союз здравоохранения, который будет отслеживать развитие инфекционных заболеваний. "Речь идет о независимости от Всемирной организации здравоохранения", - отметила Кириакидес.

Также еврокомиссар добавила, что сейчас существует повышенный риск возникновения эпидемий, и Европа должна быть к ним лучше готова.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что ожидают улучшения ситуации с распространением коронавируса COVID-19 весной 2021 года. В марте следующего года ВОЗ планирует получить первые партии вакцины против коронавируса.