Еврокомиссия планирует применить соглашение с Британией до его ратификации

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Такие планы объясняют завершением переходного периода

Европейская комиссия предложила применять соглашение между Британией и Евросоюзом относительно отношений после Brexit до его ратификации из-за того, что стороны не смогут предпринять соответствующие действия до завершения переходного периода. Об этом сообщила прессслужба Еврокомиссии.

Отмечается, что Европарламент не успеет до конца этого года рассмотреть вопрос ратификации соглашения, поэтому решение о его применении должно помочь Британии не оказаться без торговых отношений с ЕС после 31 декабря 2020 года.

В связи с этим в Еврокомиссии в ближайшее время должны подготовить проект постановления Совета ЕС о временном применении документа. Далее страны-члены ЕС должны поддержать это решение, что нужно сделать до 1 января 2021 года.

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Напомним, сегодня, 24 декабря, Европейский Союз и Великобритания успешно договорились о тексте соглашения относительно будущих отношений сторон после Brexit. В ЕС заявили, что соглашение защитит интересы блока и конкуренцию.