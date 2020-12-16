Евродепутаты обратились к вице-президенту Еврокомиссии с требованием отреагировать на беспрецедентные действия власти против венгров в Украине

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Ряд евродепутатов направили в адрес вице-президента Еврокомиссии, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля письмо с требованием отреагировать на беспрецедентные действия против венгров в Украине.

В числе европарламентариев, которые обратились к Боррелю присутствуют: Андреа Бочкор (ЕНП), Андор Дели (ЕНП), Тамаш Дойч (ЕНП), Кинга Гал (ЕНП), Энике Дьери (ЕНП), Андраш Дюрк (ЕНП), Балаж Хидвеги (ЕНП), Дьердь Хелвеньи (ЕНП), Ливия Ярока (ЕНП), Адам Коса (ЕНП), Эдина Тот (ЕНП), Ласло Трочаньи (ЕНП), Лорант Винче (ЕНП), Юлиу Винклер (ЕНП).

"30 ноября в отношении венгерских организаций в Украине были предприняты скоординированные действия со стороны украинских правоохранительных органов. Десятки вооруженных спецназначенцев из Службы безопасности Украины (СБУ) вторглись в квартиру Ласло Брензовича, президента Венгерской культурной ассоциации Закарпатья и бывшего депутата Верховной Рады, а также в офисы венгерских партийных и благотворительных фондов для проведения обысков. Ордер на обыски был основан на сфабрикованных политических обвинениях, нарушающих права венгерского меньшинства. Целью этой операции по обеспечению безопасности было положить конец деятельности венгерского меньшинства и запугать венгров в Украине и их лидеров.

С 2017 года происходили случаи систематических нарушений прав национального меньшинства (которые начались с Закона об образовании и Закона о государственном языке), имела место враждебная риторика в отношении венгров в СМИ, осуществлялись преступления на почве ненависти, марши, провокации со стороны националистических военизированных групп и сайта "Миротворец" и, даже, поджог и взрыв бомбы в штаб-квартире венгерской партии. Список слишком длинный, чтобы упомянуть все", - идет речь в тексте обращения.

В связи с этим евродепутаты требуют от верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности письменного ответа на два вопроса:

1. Когда Европейская комиссия будет действовать и не замалчивать эти случаи, угрожающие существованию национального меньшинства?

2. Какие действия предпримут вице-президент / верховный представитель для предотвращения повторения подобных пугающих действий?

Напомним. недавно в Закарпатской области обнаружили на здании одного из сельских советов послание с угрозами венгерскому населению от якобы "Правого сектора"