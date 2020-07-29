Евродепутат: Европейский парламент должен осудить всплеск насилия со стороны национал-радикалов в Украине

AFP

Европейский парламент должен осудить волну насилия, которая прокатилась по Украине из-за активизации национал-радикалов. Об этом заявил депутат Европарламента от Греции Алексис Георгулис.

Он подчеркнул, что ненависть и насилие противоречат европейским ценностям.

"К сожалению, в последние недели новая волна крайнего насилия, вызванного неонацистами и ультраправыми группами, охватила Украину. Очень важно, чтобы мы все осудили эти неприемлемые действия и выразили нашу солидарность с жертвами. Ненависть и насилие противоречат европейским ценностям и отравляют наше общество. Нам нужно способствовать миру! Через ненасильственный путь образования и культуры мы создаем взаимное уважение, терпимость и демократию, а демократия - это наша культура", - отметил политик.