"Эволюция некогда уважаемого объединения": МИД РФ отреагировал на требование G7 освободить Навального

МИД России Фото из открытых источников

"Большую семерку" упрекнули в беспочвенности обвинений Москвы

Министерство иностранных дел России раскритиковало страны G7 за требование освободить оппозиционера Алексея Навального, назвав их "некогда уважаемым объединением". Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление российского дипведомства.

Отмечается, что по мнению МИД РФ, "Большая семерка" выдвигает безосновательные обвинения в нарушении Москвой своих международно-правовых обязательств. "Эволюция некогда уважаемого объединения, чьи решения оказывали влияние на ход дискуссии в вопросах мировой экономики и политики, не может не вызывать сочувствия. Сегодня мы видим, как "семерка", безвозвратно утратившая прежний авторитет в международных делах, примерила роль арбитра в сфере соблюдения норм демократии и прав человека, не имея на то никаких оснований", – написали в Министерстве.

В то же время в заявлении упомянули ЕС, который "примкнул" к странам "Большой семерки" с призывом освободить российского оппозиционера. "Настоятельно рекомендуем каждому государству "Группы семи" и Евросоюза тщательно просчитывать возможные последствия участия в подобных антироссийских демаршах для дальнейшего развития двусторонних отношений с нашей страной", – говорится в сообщении.

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Напомним, недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг дела оппозиционера Алексея Навального и соблюдение его прав не требует особого внимания главы страны Владимира Путина. По его словам, заключение оппозиционера под стражу – это внутреннее дело РФ, поэтому к иностранным заявлениям прислушиваться не будут.