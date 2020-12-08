Эверест официально увеличился почти на метр

Гора Эверест Фото из открытых источников

Ранее между Китаем и Непалом были споры относительно измерения высоты горы

КНР и Непал официально договорились относительно высоты горы Эверест (Джомолунгма), теперь две страны согласовали новые данные - 8848,86 метра. Об этом сообщает DW.

"Глава страны Си Цзиньпин и президент Непала Бидхья Деви Бхандари обменялись письмами и вместе объявили о последней зафиксированной высоте Эвереста - 8848,86 метра", - рассказали на Центральном телевидении Китая.

Следует заметить, что длительный период в измерении высоты Эвереста существовало два подхода. Так Китай дважды измерял высоту горы - в 1975 и 2005 годах. В 1975 году китайская сторона сделала вывод, что высота Эвереста на тот момент составила 8848,13 метра.

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Через 30 лет было определено отдельно высоту пика скалы - 8844,43 метра и глубину снежного и ледяного покрова - около 3,5 метра.

Однако в Непале настаивали, что высоту горы необходимо считать вместе со снежной шапкой. В 2010 году Пекин согласился на такое предложение, и страны договорились использовать подход, предложенный непальской властью.

Кроме этого, после мощного землетрясения в Непале в 2015 году ученые опасались, что высота Эвереста могла уменьшиться.

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Напомним, в конце мая китайские альпинисты провели замеры высоты самой высокой горы мира - Эвереста, став единственной страной, взошедшей на вершину во время пандемии коронавируса COVID-19.