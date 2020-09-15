Это русская планета: Роскосмос планирует отправить в Венеру собственную экспедицию

В России напомнили о прошлых успешных миссиях страны на Венере

Венера. Фото: NASA

Россия планирует отправить к Венере собственную экспедицию, несмотря на подготовку совместной миссии с США. Об этом заявил глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

По словам Рогозина, Россия хочет возобновить исследования планеты. "Во-первых, это совместно с американцами проект "Венера-Д". Мы также рассматриваем отдельную миссию на Венеру. Считаем, что Венера – это русская планета, так что нечего отставать", - сказал Рогозин.

Глава российской корпорации сообщил, что Россия была единственной страной, которая запускала успешные миссии на планету. "Тем не менее я хочу подтвердить, что наша страна была единственной и первой на Венере. Там был наш аппарат, он проводил исследования, в целом там настоящий ад", – высказался глава "Роскосмоса".

Сейчас известно, что проекты миссий по исследованию Венеры включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на период 2021-2030 годов.

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Ранее сообщалось, что астрономы нашли подтверждение присутствия жизни на Венере. Ученые объявили об открытии в облаках планеты редкой молекулы: фосфина. На Земле этот газ образуется только во время производственных процессов или в результате жизнедеятельности микробов.