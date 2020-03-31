live
Новости » Мир Читати новину українською

"Это очень мило": Трамп о гуманитарной помощи России в борьбе с коронавирусом

Дональд Трамп на пресс-брифинге в Белом Доме AFP

Кроме РФ, США получили помощь от Китая и других стран

Соединенные Штаты Америки получили гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом COVID-19 от других стран, в частности, от Китая и России. Американский президент Дональд Трамп назвал действия Российской Федерации  "очень милыми", передает CNN.

"Китай прислал нам некоторые вещи, что было потрясающе. Россия также прислала нам очень большой самолет вещей, медицинского оборудования, что было очень мило", - сказал Трамп во время брифинга в Белом Доме.

Он добавил, что другие страны также направили им помощь, что президента очень приятно удивило.

Напомним, США возглавляют список по количеству заражений COVID-19 - 164 539 случаев. По последним данным, в Штатах умерли 3170 человек, вылечились – 5896 пациентов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп продолжил еще на год действие санкций против России из-за кибератаки против Соединенных Штатов.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Во Львовской области суд впервые оштрафовал мужчину за нарушение карантина Во Львовской области у около 120 человек подозревают коронавирус Во Львовской области ввели режим чрезвычайной ситуации Новые случаи коронавируса обнаружили в Харьковской и Ивано-Франковской областях
Loading...

программы канала ZIK

Блокирование трибуны. Правки к земельному законопроекта | Ток-шоу
Олег Ляшко | HARD с Влащенко | 31.03.20
Спецпалата и круглосуточный меддогляд: Как лечат политиков? Повышение цен | Детали недели | 28.03.20
Инфекция распространяется по миру. Украинские границы под замком. Экономический кризис | Ток-шоу
Режим чрезвычайной ситуации. Хайп на вирусе | Ток-шоу
Внеочередное заседание Верховной Рады. Дыра в украинском бюджете | Ток-шоу