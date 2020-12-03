Это недопустимо: Глава МИД Венгрии пожаловался, что миссия ОБСЕ не хочет ехать на Закарпатье

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто REUTERS

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не позволяет своим членам контактировать с представителями венгерского меньшинства на Закарпатье

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пожаловался, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не позволяет своим членам контактировать с представителями венгерского меньшинства на Закарпатье. Об этом он заявил на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое проходит в онлайн-формате, передает "Европейская правда".

Петер Сийярто сообщил, что просил Албанию, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, прислать наблюдателей на Закарпатье, где состоялись обыски СБУ. Однако, глава специальной мониторинговой миссии в Киеве запретил членам миссии контактировать с венграми Закарпатья, а позволил им поговорить только с украинскими спецслужбами.

"Это недопустимо, возмутительно и скандально. Это противоречит целям и принципам ОБСЕ, и решению о создании этой специальной наблюдательной миссии, в которую Венгрия также делает свой вклад", - заявил глава венгерского МИД.

Кроме того, министр попросил премьер-министра Албании принять меры, чтобы миссия ОБСЕ могла связаться также с представителями венгерской общины.

Он подчеркнул, что также ожидает солидарности от членов НАТО и пообещал, что Венгрия будет блокировать сближение НАТО и Украины, пока украинцы будут давить на венгерское национальное меньшинство.

Напомним, Общество венгерской культуры Закарпатья заявило, что 30 ноября Служба безопасности Украины провела обыски в нескольких венгерских учреждениях Закарпатья и в доме главы общества Ласло Брензовича.

В Венгрии сразу же отреагировали на эти действия СБУ, отметив, что правительство страны намерено на всех международных фронтах заступаться за венгров Закарпатья, поэтому Петер Сийярто на заседании министров иностранных дел стран НАТО 1 декабря поднял вопрос обысков в венгерских учреждениях Закарпатья.

В свою очередь, глава Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров публично отрицал причастность к обыскам СБУ в обществе венгров Закарпатья и призвал силовиков предоставить доказательства.

А тем временем глава Национальной полиции Игорь Клименко рассказал, что по факту угроз украинцам венгерского происхождения правоохранители начали уголовное производство.

Кроме того, вчера, 2 декабря, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна попросила ОБСЕ направить мониторинговую миссию на Закарпатье в связи с ситуацией, которая там сложилась.