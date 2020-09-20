"Это не может длиться вечно": Билл Гейтс назвал, когда закончится пандемия COVID-19

Билл Гейтс Фото из открытых источников

Он надеется, что в 2021 году благодаря глобальным усилиям удастся значительно снизить уровень распространения болезни

Миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс считает, что, по лучшим прогнозам, пандемия коронавируса COVID-19 закончится в 2022 году. Об этом сообщает Fox News.

По словам миллиардера, преодоление пандемии во всем мире поможет обеспечить "то, что пандемия не будет постоянно возвращается в Соединенные Штаты". Также он заявил, что ожидает появления вакцины от COVID-19 в начале 2021 года.

"Конец эпидемии, лучший вариант - это, пожалуй, 2022 год. Но в течение 2021 года мы должны снизить уровень заболеваемости, если будет действовать общемировой подход. Слава богу, технологии разработки вакцин уже были, финансирование поступило, а компании выделили своих лучших специалистов. Поэтому я настроен оптимистично, все это не будет длиться вечно", - отметил Гейтс.

Кроме этого, он отметил, что во время пандемии коронавируса уровень вакцинации в развивающихся странах снизился на 14%, тем самым стерев 20 лет прогресса. Также Гейтс отметил, впервые за последние годы растет "крайняя бедность", и это оказывает плохое влияние, гораздо больше, чем он ожидал, на образование, психическое здоровье, и другие показатели.

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Напомним, ранее основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил, что в мире в широком доступе могут появиться опасные вакцины от COVID-19, которые не прошли необходимую проверку, а потому могут нести угрозу людям.