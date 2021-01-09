"Это этический долг": Папа Римский призвал мир вакцинироваться от COVID-19

Папа Римский Франциск Фото из открытых источников

Франциск планирует сделать прививку от коронавируса в ближайшее время

Папа Римский Франциск призвал население вакцинироваться от коронавируса и назвал это "моральным долгом" каждого человека. Об этом сообщает Reuters.

В частности, понтифик подчеркнул, что с этической точки зрения вакцинироваться от коронавируса должен каждый житель планеты.

"Это этическая обязанность, потому что вы не только играете со своей жизнью и своим здоровьем, но и жизнями других", — сказал Франциск.

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Кроме того, Папа Римский рассказал, что на следующей неделе планирует сам сделать прививку от COVID-19.

"На следующей неделе мы начнем делать это (вакцинирование - ред.) здесь, в Ватикане, и я записался. Это нужно сделать", — заявил понтифик.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск раскритиковал противников карантинных ограничений и подчеркнул, что государства, которые пытаются прежде всего спасти экономику, забывают, что "настоящее развитие должно помогать всем людям и человеку как таковому".