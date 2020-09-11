"Это ерунда": Создатель "Новичка" об отравлении Навального другой версией яда

Один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк AP Photo

По словам химика, более "сильное" вещество, упомянутое разведчиком, не относится к бинарным ядам из группы "Новичок"

Один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк прокомментировал заявление главы немецкой разведки о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен какой-то сильнодействующей разновидностью яда. Об этом сообщают "РИА Новости".

Как сообщается, немецкое издание "Шпигель" со ссылкой на главу Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля сообщило, что при отравлении Навального использовали более "сильную" форму вещества "Новичок".

По словам химика, более "сильное" вещество, упомянутое разведчиком, не относится к бинарным ядам из группы "Новичок".

"Это ерунда. Вещество, о котором написал "Шпигель", - это вещество, которое плавится при более высоких температурах. В нормальных условиях оно твердое. Это, конечно, был не "Новичок". Это вещество другого класса - то, о чем они пишут. Оно никогда не было бинарным оружием. Оно не относится (к группе "Новичок", - ред.), это вещество из другого класса", - сказал Ринк.

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Напомним, в августе Алексея Навального забрали в больницу с признаками отравления в тяжелом состоянии. Некоторое время он находился под аппаратом ИВЛ. Сначала мужчина находился в медучреждении Омска. Позже политика доставили в клинику Charite в Берлине.

Впоследствии в Германии установили, что Навального отравили умышленно веществом группы "Новичок". Кроме этого, медики отметили, что яд был настолько сильным, что политик мог умереть сразу на борту самолета. Некоторое время он находился без сознания.

А накануне, 10 сентября, Навальный пришел в себя и снова может говорить.

Заметим, чиновники ряда стран заявили о вероятности отравления оппозиционера должностными лицами из Москвы. Однако, в Кремле эти обвинения отвергли и заверили, что такие заявления в сторону российских властей являются "пустым шумом".