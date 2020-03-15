Эстония закрывает границу для предотвращения распространения нового коронавируса
Въезд в страну разрешен эстонцам и иностранцам, члены семей которых проживают в стране
С 17 марта власти Эстонии решили запретить въезд в страну иностранных граждан с целью уменьшения случаев заболеваний на коронавирус.
Об этом сообщает Reuters.
В настоящее время выехать из страны разрешено всем иностранцам.
Отмечается, что въезжать в Эстонию позволят гражданам страны, а также иностранцам, которые имеют родственников в Эстонии.
Также в эстонском правительстве заявили, что иностранцы могут использовать Эстонию для транзита в свою страну, если у них нет симптомов.
Всех, кто будет приезжать в Эстонию, будут отправлять на двухнедельный карантин, однако это не будет касаться транспорта для внешней торговли.
Напомним, ранее стало известно, что Польша приостанавливает железнодорожное и авиасообщение и закрывает границы из-за коронавируса.
Также сообщалось, что Украина безотлагательно эвакуирует своих граждан из Италии в связи с масштабами распространения коронавируса.
Тем временем в африканской Мавритании зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2.