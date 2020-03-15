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Эстония закрывает границу для предотвращения распространения нового коронавируса

Фото из открытых источников

Въезд в страну разрешен эстонцам и иностранцам, члены семей которых проживают в стране

С 17 марта власти Эстонии решили запретить въезд в страну иностранных граждан с целью уменьшения случаев заболеваний на коронавирус.

Об этом сообщает Reuters.

В настоящее время выехать из страны разрешено всем иностранцам.

Отмечается, что въезжать в Эстонию позволят гражданам страны, а также иностранцам, которые имеют родственников в Эстонии.

Также в эстонском правительстве заявили, что иностранцы могут использовать Эстонию для транзита в свою страну, если у них нет симптомов.

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Всех, кто будет приезжать в Эстонию, будут отправлять на двухнедельный карантин, однако это не будет касаться транспорта для внешней торговли.

Напомним, ранее стало известно, что Польша приостанавливает железнодорожное и авиасообщение и закрывает границы из-за коронавируса.

Также сообщалось, что Украина безотлагательно эвакуирует своих граждан из Италии в связи с масштабами распространения коронавируса.

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Тем временем в африканской Мавритании зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2.

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