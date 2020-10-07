"Есть вопросы безопасности": Путин рассказал, почему скрывает имена своих дочерей и количество внуков

Президент РФ Владимир Путин Фото из открытых источников

Российский президент отметил, что общается с детьми и внуками и счастлив этому

Президент Российской Федерации Владимир Путин скрывает имена и количество своих детей и внуков для их безопасности. Об этом политик сообщил в интервью ТАСС.

"Вы же не живете моей жизнью, и вы не понимаете, что такое вопрос безопасности. Просто человек, когда далек от этого, он этого просто не замечает", — пояснил Путин.

В то же время российский президент отметил, что общается со своими "маленькими, сладенькими" внуками и счастлив этому. Однако, назвать их количество Владимир Путин отказался. По его словам, публичная демонстрация семьи — это западная политическая культура.

"Я знаю, что, ну, такая западная политическая культура связана с представительством членов семьи. Но мне кажется, что мы не в таком состоянии находимся, чтобы заниматься этим театром. У нас должно быть все по-взрослому. Серьезно. Это во-первых, во-вторых, есть вопросы, связанные с безопасностью. Об этом нельзя забывать. Я помню об этом", - добавил он.

Заметим, Владимир Путин официально никогда не предоставлял информации о своей личной жизни, а также своих детях и внуках. Известно, что у российского президента была жена Людмила Шкарбнева. Однако, в 2013-2014 годах в Кремле официально подтвердили информацию об их разводе.

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Кроме этого, ряд СМИ сообщали, что у Путина есть дочери Мария и Катерина в 1985 и 1986 годов рождения. По словам президента РФ, его дети занимаются наукой. К слову, журналисты также сообщали, что Мария выпускница медицинского факультета МГУ, а сейчас работает в Эндокринологическом научном центре в Москве.

Младшая дочь Екатерина Тихонова является кандидатом физико-математических наук и возглавляет фонд "Национальное интеллектуальное развитие" и компанию "Иннопрактика".

Напомним, ранее СМИ сообщали, что детский эндокринолог Мария Воронцова, которую называют старшей дочерью российского президента Владимира Путина, вместе с "Роснефтью" займется генетическим исследованием россиян.