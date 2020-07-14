Эскалация на границе Азербайджана и Армении: Баку заявляет о гибели гражданского

Погибшему было 76 лет

"14 июля в результате артиллерийского обстрела вооруженными силами Армении в направлении Товузького района, в селе Агдам погиб мирный житель - 76-летний Азиз Азизов", - говорится в сообщении.

По данным заместителя министра обороны Азербайджана Керима Велиева, с азербайджанской стороны погибли четверо офицеров и трое военных.

Как сообщалось, 12 июля Министерство обороны Азербайджана заявило, что подразделения армянской армии атаковали позиции азербайджанских сил на Товузькому отрезке границы с привлечением артиллерии.

В результате боев, продолжавшихся в ночь на 13 июля, погибли четверо азербайджанских военных, еще четверо были ранены.

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Напомним, посла Украины Ивана Кулебу пригласили в Министерство иностранных дел Армении через заявление МИД Украины о напруженість на армяно-азербайджанской границе.