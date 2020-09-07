Еще одна депутат Европарламента обвинила украинских крайне правых в терроризме

AFP

Рост крайне правых движений представляет собой угрозу нашей свободе, а также нашей безопасности. Об этом в распространённом в пятницу комментарии для СМИ заявила депутат Европарламента от Швеции Эвин Инсир, сообщает 112.ua.

"Хочу сказать совершенно четко: насилие и терроризм со стороны ультраправых в Украине - это не только украинская проблема. Это проблема для всех стремящихся к демократии людей в Европе и за ее пределами, - подчеркнула шведский евродепутат.

"Недавнее нападение на людей под Харьковом - это нападение на людей повсюду. Поэтому жизненно важно, чтобы украинское правительство сделало все, что в его силах, чтобы остановить рост правого экстремизма, дискриминации, насилия и ненависти", - отметила член комитета гражданских свобод и правосудия Европарламента.

"Европейский парламент следит за ситуацией. Мы поддерживаем украинский народ и полны решимости взять на себя свою долю ответственности, чтобы остановить рост крайне правого экстремизма, насилия и терроризма", - заявила политик.

Напомним, 27 августа на трассе Киев – Харьков под Люботином представителями "Национального корпуса" и "Азова" было совершено вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 члена организации "Патриоты – За жизнь". Автобус был заблокирован, и по автобусу был открыт огонь из автоматического оружия, сообщили в пресс-службе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Там отметили, что огнестрельные ранения получили два человека, которые находятся в тяжелом состоянии. После обстрела из автоматического оружия по членам организации "Патриоты – За жизнь" велась стрельба из травматического оружия, в результате которой были ранены еще два человека. В ходе нападения был похищен один из членов организации.

"Это преступление "Нацкорпуса" и "Азова" является следствием безнаказанности национал-радикалов, действующих при прямом покровительстве и подстрекательстве власти, в том числе президента Зеленского, открыто заявляющего о своей поддержке их позиции", – сказано в заявлении.

В свою очередь народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин заявил, что политсила будет просить Европарламент признать "Нацкорпус" террористической организацией.

Позже стало известно, что машина, на которой приехали расстреливать "Патриотов - За жизнь", принадлежит главе "Нацкорпуса" Днепропетровской области.

В Европейском союзе действия радикалов, как и бездействие властей в этом вопросе поддались жесткой критике.

Так, член Европарламента от Австрии, представитель фракции социал-демократов Ханнес Хайде решительно осудил нападения радикалов на мирных граждан и призвал украинские власти сделать все для предотвращения таких ситуаций в будущем.

Член комитета по гражданским свободам и правосудию Европарламента Беттина Фоллат выразила возмущение серией недавних нападений радикалов в Украине и подчеркнула, что одна из самых известных украинских ультраправых группировок - "Национальный корпус" - несет ответственность за многочисленные нападения в рамках объявленного ею "человеческого сафари" в Украине.

А депутат Европейского парламента от Бельгии Марк Тарабелла подчеркнул, что Европейский Союз остается очень внимательным к тому, что происходит в Украине.

"Когда вооруженная группировка "Национального корпуса" нападает на граждан и пропагандирует насилие, ненависть и дискриминацию, атакуются именно демократия и все ценности, которые также являются нашими", - отметил депутат.