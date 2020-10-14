Еще одна американская компания приостановила испытания препарата от COVID-19

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Испытания приостановили из-за соображений безопасности

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly приостановила испытания препарата от COVID-19 из-за возможных проблем с безопасностью. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что профинансированное правительством клиническое было приостановлено после электронных писем американских чиновников, выразивших "потенциальное беспокойство безопасностью", и прислали их исследователям на местах испытаний.

Как сообщают журналисты, лечение Eli Lilly заключалось в использовании антител, но возможно произошла утечка данных участников испытаний. Испытания американской компании разработаны для проверки преимуществ терапии на сотнях людей, госпитализированных из Covid-19. Все участники исследования также получили другой экспериментальный препарат, ремдесивір, который стал широко применяться для лечения пациентов с коронавирусом.

Компания проводила экспериментальные методы лечения Covid-19, которые используют моноклональные антитела (массово производимые имитаторы иммунных молекул, которые организм человека вырабатывает в ответ на вирус). Такое лечение похоже на разработанное фармацевтической компанией Regeneron, которое назначили президенту США Дональду Трампу после того, как у него обнаружили коронавирус.

Известно, что вчера, 13 октября, американская компания Johnson & Johnson объявила о паузе в испытании коронавирусной вакцины из-за больного добровольца. Месяц назад испытание вакцины против коронавируса было прекращено компанией AstraZeneca из-за беспокойства в отношении двух участников, заболевших после получения препарата.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что более 180 стран мира, в которых проживает около 99% населения планеты, присоединились к программе COVAX, с помощью которой они должны получить вакцину от COVID-19, когда она появится.