Еще четыре страны заявили о присоединении к санкциям ЕС против России из-за аннексии Крыма

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Санкции ЕС будут действовать до 15 марта следующего года

Черногория, Албания, Норвегия и Лихтенштейн присоединились к санкционным мерам Европейского Союза против Российской Федерации из-за нарушения территориальной целостности Украины. Об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС от имени Евросоюза.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в Европейскую ассоциацию свободной торговли и Европейской экономической зоны, присоединились к этому Решению Совета ЕС. Они обеспечат соответствие своих государственных политик этому решению Рады", - говорится в документе.

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Как отмечается, продленные Советом ЕС ограничительные меры против России будут действовать до 15 марта 2021 года.

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Напомним, в начале сентября послы Европейского Союза одобрили продление санкций против России из-за аннексии Крыма еще на шесть месяцев.