ЕС ввел новую "темно-красную" зону COVID-19: Что это значит

ЕС обновил зоны заболеваемости на коронавирус Фото из открытых источников

Путешественникам из нее нужно обязательно сдавать тест на коронавирус и отбывать самоизоляцию

Совет Европейского Союза внесла изменения в рекомендации по скоординированного подхода к ограничению свободного передвижения в ответ на пандемию COVID-19, добавив новую категорию ограничений - "темно-красную" зону карантина. Об этом сообщает ее пресс-служба.

"Согласно обновленной рекомендации, новый цвет (темно-красный) добавляется к существующим категорий зеленого, оранжевого, красного и серого на еженедельной карте, опубликованной ECDC", - говорится в сообщении.

Как отмечается, темно-красный окрас будет свидетельствовать об очень высоком уровне заболеваемости COVID-19. В частности, его будут присваивать тем районам, где в течение последних 14 дней зафиксировали 500 или более случаев заражения на 100 000 человек.

При этом добавляется, что к путешественникам из "темно-красной" зоны будет особое внимание, к ним будут применять усиление контроля соблюдения необходимых карантинных норм.

"Государства-члены должны требовать от лиц, которые путешествуют из района, классифицированного как темно-красный: пройти тест на заражение COVID-19 до прибытия и пройти карантин / самоизоляцию", - сообщили в Совете Европы.

Кроме этого туристам с "красной", "оранжевой" и "серой" зон заболеваемости на коронавирус, нужно будет сдавать ПЦР-тест непосредственно перед вылетом. Впрочем, перевозчиков и транспортных рабочих освобождают от этого. Если же страна все-таки решила ввести такое требование, рекомендуется использовать экспресс-тесты на антиген.

Также не нужно делать тестирование жителям приграничных районов и тем, кто часто пересекает границы.

Как сообщается, такие нововведения призваны сдерживать распространение коронавирусной пандемии в мире.

"Эти обновленные меры являются скоординированной реакцией на рост количества инфекций и риски, которые представляют новые трансмиссивные новые варианты вируса внутри и за пределами ЕС", - отметили в Совете Европы.

Таким образом, также будут пытаться снизить количество несущественных путешествий.

Новости по теме: Новая зона карантина: ЕС обновляет эпидемиологическую карту стран

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины увеличило перечень стран, попавших в красную зону по уровню заболеваемости COVID-19. Список пополнили еще 6 государств мира.